Southgate: “Stones? Penso stia bene. Non volevamo rischiare di perderlo”

Intervenuto ai microfoni di Channel 4, il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Islanda, partendo dai problemi accusati da John Stones: “Infortunio di Stones? Pensiamo che probabilmente sia ok – ha proseguito -. Non volevamo correre il rischio di perderlo. Ovviamente è stata una prestazione negativa, deludente e non abbiamo mostrato abbastanza carattere, ma penso che sia positivo per noi prima di un torneo internazionale. Penso che dobbiamo migliorare nei movimenti senza palla. Penso che ci fossero molte motivazioni che spieghino questa prestazione e nelle due partite probabilmente non abbiamo avuto la nostra squadra completa in nessuna delle due partite”.

