Southgate spiega l’esclusione di Foden: “Con gli USA non era una gara per lui”

In Inghilterra piovono critiche su Gareth Southgate. Per la brutta prestazione dell’Inghilterra contro gli Stati Uniti, ma soprattutto per una specifica scelta: lasciare in panchina per tutta la partita Phil Foden. Il c.t. dei Tre Leoni a Sky Sports ha affrontato anche questo tema: “Senza dubbio avremmo potuto mettere Phil perché è un gran calciatore. Forse con lui le cose sarebbero potute andare diversamente, ma ho deciso così perché ho pensato che non fosse la partita giusta per metterlo a centrocampo, visto che nel Manchester City non gioca lì”.

Foto: Twitter Foden