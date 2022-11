Tammy Abraham non parteciperà al Mondiale con l’Inghilterra. Nel corso della conferenza stampa di oggi, il ct inglese Gareth Southgate ci ha tenuto a spiegare la motivazione per le sue scelte in vista di Qatar 2022: “Tammy ha avuto un periodo difficile in zona gol al momento sbagliato. Lo stato di forma può essere molto importante”.

