Southgate, ecco le mie scelte per l’Europeo

Nella giornata di ieri il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha diramato le convocazioni per l’Europeo, che è ormai alle porte. Alcune decisioni del ct hanno fatto discutere, su tutti le esclusioni di Grealish, Maddison e Maguire. Come riporta Sky Sport Uk il commissario tecnico ha fornito delle spiegazioni in merito alle sue scelte.

Su Grealish e Maddison: “Il fatto è che abbiamo alcuni giocatori che hanno giocato molto bene per tutta la stagione in campionato e sentiamo che altri giocatori hanno avuto stagioni più forti, in particolare negli ultimi sei mesi o giù di lì. Abbiamo visto alcune prestazioni fantastiche l’altra sera che hanno sottolineato alcuni di questi aspetti e nella zona offensiva del campo siamo benedetti con molte opzioni e sono tutte leggermente diverse. Ci avrebbero fornito qualcosa di diverso e sono state scelte difficili. Sosteniamo le nostre decisioni, ma riconosciamo che avremmo potuto prendere una strada diversa. I ragazzi sono grandi personaggi, compagni di squadra favolosi e ragazzi fantastici con cui lavorare. È triste dover dare loro questa notizia”.

Su Maguire: “Alexander-Arnold può giocare sia a centrocampo che in difesa, abbiamo avuto nove difensori negli ultimi due tornei, quindi penso che ora siamo gli stessi. Questo è stato uno dei motivi per cui non abbiamo potuto prendere Harry Maguire. Avremmo dovuto prendere un decimo difensore e quell’equilibrio non sarebbe stato giusto, ci avrebbe lasciato a corto in altre aree. Harry ha fatto dei progressi, ma è stato complicato e non l’avremmo avuto nella fase a gironi. C’erano troppi ostacoli da superare senza essere chiari dove saremmo potuti arrivare. Sapendo che non abbiamo un certificato di buona salute per il resto della linea arretrata, abbiamo bisogno di giocatori che siano in forma e pronti a partire dall’inizio.”

Foto: twitter Nazionale Inglese