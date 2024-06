Southgate: “Siamo già stati in questa situazione. Ho visto segnali incoraggianti con la Slovenia”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale inglese, Gareth Southgate, ha così parlato in vista della Slovacchia: “Certo, devi superare la prima fase e ci sono dei momenti all’interno di questa. Sempre nella seconda partita, se continui a spingere puoi perdere una partita e se prendi un punto sai che sei finito, quindi questo influisce su alcune azioni in certi momenti. E ora sei in quel ‘mondo’, in cui è arrivato quel giorno, devi andare a prenderli”.

Poi ha proseguito: “Siamo già stati in questa situazione prima, sappiamo cosa comporta ma tutti sono emozionati per la sfida. Conosciamo un avversario molto valido, quindi dobbiamo essere pronti a giocare con e senza palla. E sappiamo che alcune parti del nostro gioco sono state eseguite bene, mentre altre devono essere migliorate. Ma ho visto molti segnali nella partita contro la Slovenia e da allora stanno iniziando ad arrivare. Quindi sì, sono eccitato per la partita di domani”.

