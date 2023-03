Southgate: “Non vinciamo in Italia dal 1961. Sarebbe una serata magica. Vogliamo invertire la tendenza”

Il CT dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato a Sky nell’immediata vigilia della gara contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Sarà la quarta volta che ci affrontiamo in tre anni quindi ormai ci conosciamo bene a vicenda. Sappiamo che sarà un incontro di altissimo livello per un girone di qualificazione agli europei. Italia-Inghilterra è sempre una grande classica, noi siamo cresciuti, la squadra con il Mondiale è migliorata. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo prefissato e giocato il calcio che volevamo. L’Italia ha provato nuovi giocatori in Nations League raggiungendo la semifinale. E poi ha sempre giocatori forti, di grande esperienza. Non battiamo l’Italia in casa sua dal 1961, quindi non esiste mai un buon momento per affrontare gli azzurri. Negli ultimi 17 confronti l’Inghilterra ne ha vinti due e quindi dobbiamo cercare di invertire la tendenza. Sappiamo che sarà dura, specie a Napoli, ma non vediamo l’ora di giocare”.

Foto: Twitter Uefa Nations League