Southgate: “Non pressiamo bene, abbiamo dei limiti nella condizione fisica”

Gareth Southgate, CT della Nazionale inglese, ha parlato a Sky Sport uk sul momento della Nazionale dei Tre Leoni.

Queste le sue parole: “Non pressiamo abbastanza bene, con sufficiente intensità. Abbiamo dei limiti nel poterlo fare a causa della condizione fisica. Non possiamo pressare così in alto come avremmo potuto fare nelle qualificazioni, ad esempio. E non teniamo abbastanza la palla. Dobbiamo tenere meglio la palla e costruire con più controllo”.

Sul momento: “Stiamo cercando di fare qualcosa che non è mai stato fatto prima Quindi sarà un po’ una montagna russa. Non andrà tutto liscio, specialmente quando si cerca di ottenere risultati straordinari. Dobbiamo accettare il livello delle aspettative, dobbiamo accettare l’arena in cui ci troviamo. E dobbiamo trovare un modo migliore di giocare rispetto a come abbiamo fatto finora”.

Foto: twitter Nazionale inglese