Southgate: “Non allenerò il prossimo anno, ne sono certo”

Gareth Southgate chiude le porte a un possibile nuovo ruolo di allenatore. L’ex commissario tecnico dell’Inghilterra, dimessosi dopo aver perso la finale di Euro2024, non tornerà ancora in pista. Il tecnico, intervenuto all’assemblea generale dell’ECA ad Atene, ha voluto fare chiarezza sul suo futuro: “Non allenerò il prossimo anno, di sicuro, ne sono certo. Ho bisogno di prendermi del tempo per prendere buone decisioni. Sono fortunato perché si presentano molte opportunità”.

Foto: sito Inghilterra