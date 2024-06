Southgate: “La Serbia è forte. Abbiamo sofferto un po’, ma sono davvero soddisfatto”

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, commenta ai microfoni di BBC Sportla vittoria di misura contro la Serbia nel match di esordio a Euro 2024: “Loro sono una squadra forte. Abbiamo dovuto soffrire un po’, il che credo sia davvero un bene per noi riuscire a farcela e difendere la nostra area come abbiamo fatto sotto pressione, era importante per il gruppo. Sono rimasto davvero soddisfatto di molte giocate, soprattutto nel primo tempo, penso che abbiamo usato davvero bene la palla. Nel secondo tempo non abbiamo tenuto il passo che dovevamo, ma ottenere la vittoria e la partenza che abbiamo fatto è davvero importante”.

Foto twitter nazionale inglese