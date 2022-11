Southgate: “La sconfitta contro l’Italia mi ha fatto malissimo, neanche la vittoria del Mondiale potrà farmi dimenticare quel giorno”

Il ct della nazionale inglese Southgate ha concesso un’intervista alla Repubblica, queste le sue parole in vista del mondiale in Qatar e parlando anche della sconfitta contro l’Italia: “Rimane una sconfitta che porterò con me, per tutta la vita. Per molti rimarrò sempre “quello dell’Europeo”, anche se quest’anno dovessi vincere il Mondiale. Dopo il gol segnato dopo due minuti abbiamo smesso di pressare alti e di tenere la palla. l vero problema è che, a volte, se a centrocampo hai contro giocatori come Verratti e Jorginho, questi sono capaci di aggirare qualsiasi tua soluzione tattica. E poi io ho allenato solo 200 partite in carriera, contro l’Italia era la mia prima finale: devo ancora imparare molto”.

Foto: Twitter Inghilterra