Southgate: “Italia fuori dal Mondiale? Sono sorpreso, ma non è mai facile rispettare le aspettative”

Il CT dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Italia fuori dal Mondiale? È stata una grossa sorpresa. Chiaramente alcune squadre finiscono un ciclo ma non so se sia dovuto a questo o al post-successo nell’Europeo. Molto spesso capita il non saper rispettare le aspettative. Per questo bisogna dire quanto siano stati bravi i nostri giocatori a riprendersi dopo le emozioni di quella finale. Le prestazioni fatte in autunno sono state fantastiche, si tende a sottovalutare le qualificazioni. Ci sono stati episodi chiave in 3-4 gare, questo è il calcio”.