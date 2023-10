Southgate: “I fischi a Henderson? Non li capisco, vanno contro la logica”

Gareth Southgate ha parlato dei fischi a Jordan Henderson, in campo con la Nazionale dopo le polemiche derivate dalla scelta di lasciare il Liverpool per l’Arabia, mossa non gradita ai tifosi inglesi. Il centrocampista infatti si è sempre dichiarato un sostenitore della comunità LGBTQ+ ma ha deciso di trasferirsi in un paese dove nel video di presentazione, ad esempio, la fascia color arcobaleno, da sempre simbolo della suddetta comunità, è stata oscurata. Da lì la critica dei tifosi nei confronti del giocatore, che lo hanno fischiato in amichevole contro l’Australia. Queste le parole del ct:

“Non capisco. So cosa ha creato questo ambiente e perché è successo, ma per me va contro la logica che tu possa fischiare un giocatore che sta giocando e dando il suo cuore e la sua anima per giocare per l’Inghilterra. In che modo questo aiuterà la squadra. È un giocatore, penso che con oggi siano 79 presenze con l’Inghilterra e che ha messo il suo impegno in tutto quello che ha fatto per la Nazionale. Il suo ruolo dentro e fuori dal campo è straordinariamente importante. È lui che ha preso Jude Bellingham sotto la sua protezione non appena è entrato in squadra ed è stato di modello per tutto il gruppo, la sua professionalità è presente in ogni approccio al suo lavoro. Quindi sì, alcune persone hanno deciso di fischiarlo, ma davvero non capisco a cosa serva”.

Foto: twitter nazionale inglese