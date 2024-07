Southgate: “Futuro? Non è il momento di parlarne”

“Futuro? Non credo che questo sia il momento giusto per prendere una decisione del genere. Ho bisogno di parlare con le persone giuste. Non e’ ora”. Cosi’ il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, parlando a ITV, risponde a una domanda sul suo futuro. Commentando la sconfitta, il ct inglese ha detto che “e’ sicuramente uno svantaggio nell’avere un giorno in meno per prepararsi. Ma eravamo ancora in gioco per 80 minuti. Ci vorra’ un po’ per digerirla”. Sulla sostituzione di Kane: “Fisicamente e’ stata dura per lui. È arrivato al torneo con poche partite e non ha ancora raggiunto il livello che tutti avremmo sperato. Le partite sono estremamente impegnative e pensavamo che la freschezza di Ollie ci avrebbe permesso di pressare meglio. Penso che i sostituti hanno fatto quello che gli avevamo chiesto loro di fare”.

Foto: Twitter Southgate