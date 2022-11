Southgate: “E’ stato un grande inizio. Peccato per i due gol concessi”

Dopo la vittoria all’esordio del Mondiale in Qatar 2022 contro l‘Iran. Gareth Southgate ha analizzato in conferenza stampa la partita dei suoi ragazzi. Ecco le sue parole: “E’ stato un grande inizio. Dobbiamo essere contenti. Da fastidio subire 2 gol, contro gli USA dovremo sicuramente fare meglio. Abbiamo dei buoni giocatori e oggi hanno dato il meglio di loro, ma se giochiamo a ritmi lenti non andiamo bene. I nostri attaccanti sono stati una minaccia per tutta la partita. Il centrocampo è stato eccellente. È stato un bel segnale.”

Foto: Twitter Inghilterra