Southgate: “Dobbiamo battere l’Italia per fare la storia”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate ha così presentato alla vigilia della sfida contro l’Italia: “Alcuni giocatori hanno fatto parte di tutto il percorso di questi 4-5 anni, altri sono entrati in corso. Ciò che abbiamo fatto in passato non è pertinente per domani sera, dobbiamo avere l’umiltà per lavorare bene ancora una volta“, ha detto Southgate.

Poi ha proseguito: “Bisogna vincere. L’abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo farlo con continuità. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. Questa squadra ha già battuto diversi record: l’Italia sarà molto motivata, è una squadra molto forte anche se non s’è qualificata al Mondiale. Dopo gli Europei la nostra mentalità è stata ottima fin dal primo giorno. Ma serve sapere che queste prime partite sono cruciali, a Wembley il gol con la Polonia fu fondamentale anche se non lo capimmo subito. Tutti a disposizione? Si, sono tutti a disposizione, tutti hanno viaggiato“.

