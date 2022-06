Southgate: “Dipendiamo da Kane e Sterling? Certo, ma la Francia senza Mbappé sarebbe morta”

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa: “In questo momento abbiamo un problema del gol. Non siamo riusciti a segnare contro l’Italia e questo avrebbe fatto la differenza. Certo, in questo momento dipendiamo molto da Kane e da Sterling, ma penso che tutte le squadre dipendano dai loro migliori giocatori. La scorsa notte la Francia era morta ma Mbappé ha fatto un gol con una sua giocata e l’ha salvata. Quindi è ovvio che la qualità dei tuoi top player ha un effetto sulla partita. Siamo fortunati ad avere un capitano e bomber con numeri fenomenali ma dico che allo stesso tempo abbiamo tanti ottimi calciatori che segnano nei loro club, quindi dobbiamo essere bravi a metterli nelle condizioni di fare altrettanto nelle partite con la Nazionale quindi dobbiamo lavorare su questo“.

Foto: Twitter Inghilterra