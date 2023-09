Southgate difende Maguire: “Non ho mai visto un giocatore trattato come lui. Scena ridicola”

L’Inghilterra ha espugnato Hampden Park ieri sera. Netto 3-1 alla Scozia, ma non sono mancate le polemiche. In particolare, ha destato grande scalpore nel tecnico Southgate la critica mossa anche nella serata di ieri nei confronti di Harry Maguire, il difensore della nazionale e del Manchester United che da anni fatica a conquistare la fiducia di tifosi e addetti ai lavori. Ieri sera, peraltro, è stato anche responsabile di un autogol che ha rimesso in partita la Scozia, portandola sull’1-2 a metà ripresa. Southgate ha commentato così le critiche al suo difensore: “È stata una scena ridicola. Non ho mai visto un giocatore trattato come lui, non dai tifosi scozzesi, ma dai nostri stessi commentatori, opinionisti, o altro, hanno creato qualcosa che non ho mai visto. È stato un pilastro assoluto per noi nella seconda squadra più vincente d’Inghilterra da decenni. È stato una parte fondamentale di questa squadra”.

Foto twitter Inghilterra