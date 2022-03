Southgate contro i fischi a Maguire: “Pensavo fossero uno scherzo, con noi è stato sempre fenomenale”

Parlando dopo l’amichevole contro la Costa D’Avorio, il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha criticato i tifosi per i fischi nei confronti di Harry Maguire: “Pensavo che fossero uno scherzo, per noi ha giocato sempre in modo fenomenale, non capisco. Lui veste la maglia dell’Inghilterra e non solo dovresti sostenerlo a prescindere, ma questo vale soprattutto per il livello con cui ha giocato. La sua prestazione è stata davvero impeccabile, è uscito dalle retrovie molto bene per il suo primo gol, è stato coinvolto anche nel secondo. La squadra è totalmente unita, tutti hanno momenti difficili ma è un top player e lo supererà”.

Southgate prosegue: “Il fatto che sia stato brillante in campo e che ci abbia regalato così tanti bei ricordi rende tutto ancora più difficile da capire. Non merita quell’accoglienza, ha il pieno supporto dello spogliatoio e dovrebbe avere lo stesso da ogni tifoso dell’Inghilterra”.

Foto: Twitter Inghilterra