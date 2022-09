Southgate: “Ci è mancata qualità offensiva. Preoccupato per i Mondiali? No, la strada è quella giusta”

Gareth Southgate, Ct dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l‘Italia a San Siro.

Queste le sue parole: “E’ difficile essere troppo critico, c’è stato possesso palla e ci sono stati tiri in porta. La partita per noi è andata grossomodo bene, la qualità è mancata in fase offensiva, ma ci sono aspetti positivi e promettenti e la direzione intrapresa è quella giusta, nonostante il risultato”.

Fischi dei tifosi: “E’ difficile capire il motivo per il quale non siamo riusciti a segnare, ci siamo proposti ma non siamo stati efficienti. Capisco la reazione del pubblico, gli ultimi risultati non sono stati soddisfacenti”.

Si è parlato del gioco e di questa difesa. Quanto è preoccupato dalla fase difensiva?

“Non nego che la situazione non è quella ideale, ma ho visto dei miglioramenti. I giocatori sapevano che questa partita poteva essere vinta, avevamo margine per fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti”.

Manca solo una gara prima dell’inizio della Coppa del Mondo.

“La situazione è quella che è, non lo neghiamo. Cercherò di fare un ottimo lavoro coi giocatori soprattutto per tenerli concentrati sugli obiettivi e per tenere viva in loro l’idea che possiamo vincere”.

Foto: twitter Inghilterra