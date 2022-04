Southgate carica l’Inghilterra: “Possiamo vincere il Mondiale, dovremo essere perfetti”

Nel giorno in cui verranno sorteggiati i gironi del prossimo Mondiale, il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato delle ambizioni della sua Nazionale. Queste le sue parole, riprese da Sky Sports: “Noi possiamo vincere, anche se farlo è incredibilmente difficile e dovremo essere il più vicino possibile alla perfezione. Questa è la sfida per noi, non solo quando saremo in Qatar, ma anche prima perché bisognerà arrivarci nelle giuste condizioni. Questo è ciò per cui dobbiamo lavorare ogni giorno in cui siamo insieme. Sappiamo di aver avuto prestazioni costanti negli ultimi quattro anni e che siamo una delle squadre – penso ce ne siano diverse – che potrebbero vincere questo torneo“.

Southgate prosegue: “In seconda fascia sono presenti squadre pericolose come Olanda, Germania e Croazia. Noi abbiamo sicuramente rispettabilità e penso che saremo una squadra con cui le altre non vedrebbero l’ora di giocare”.

Foto: Twitter Inghilterra