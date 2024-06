Southgate ammette: “Se non vinciamo, probabilmente non sarò più qui. Potrebbe essere l’ultima occasione”

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, tra le favorite alla vittoria finale ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui ha svelato cosa gli riserva il futuro. Il commissario tecnico ha ammesso che potrebbe trattarsi dell’ultima occasione. Queste le sue parole:

“Se non vinciamo, probabilmente non sarò più qui. Potrebbe essere l’ultima occasione. Credo che circa la metà degli allenatori nazionali lasci dopo un torneo; è la natura del calcio internazionale. Sono qui da quasi otto anni e ci siamo andati vicini, quindi so che non si può continuare a stare davanti alla folla e a dire per favore, aspettate ancora un po’, perché a un certo punto la gente perderà fiducia nel tuo messaggio. Se vogliamo essere una grande squadra – ha detto Southgate – e io voglio essere un allenatore di prim’ordine, allora bisogna essere all’altezza dei grandi momenti”.

Foto: twitter Nazionale inglese