Southgate: “Affrontare ancora l’Italia sarà una grande sfida. C’è rabbia per la scorsa estate”

Gareth Southgate, C.T. dell’Inghilterra, ha commentato il sorteggio dei gironi della Nations League, competizione che metterà di fronte ancora l‘Italia contro gli inglesi. Ecco le sue parole: “Sicuramente Roberto ha un’idea migliore delle condizioni della sua squadra rispetto a me. Dal nostro punto di vista la scorsa estate che ha dato più consapevolezza dopo quello che siamo riusciti a fare, ma allo stesso tempo c’è ancora rabbia perché non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo arrivare. Quel fuoco brucia ancora in alcuni giocatori. Affrontare ancora l’Italia sarà una grande sfida. Sono ancora praticamente imbattuti. Una sola sconfitta nelle ultime 40 partite. Una squadra di livello. Bisogna vedere adesso. Chiellini, fondamentale per loro, si era infortunato. Avevano perso Spinazzola che negli ultimi due anni è stato un giocatore chiave. Saranno due partite sicuramente diverse. Loro affronteranno anche l’Argentina in estate, il calendario per loro è molto fitto”. Foto: Twitter Nazionale inglese