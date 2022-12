Southgate: “Abbiamo visto nella fase a gironi tante sorprese, nessuna partita è scontata. Sarà una gara difficile”

Gareth Southgate, CT dell‘Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Senegal, valida per gli ottavi di fimale della Coppa del Mondo.

Queste le sue parole: “Abbiamo visto crescere il livello del calcio in tutto il mondo in questa competizione. Storicamente il Sud America e l’Europa sono stati dominanti, ma abbiamo visto nella fase a gironi che le nazioni arabe, africane e asiatiche hanno tutte ottenuto grandi risultati contro squadre di alto livello. Hanno tutte giocatori di talento e una buona organizzazione e gli allenatori in tutto il mondo ora sono di altissimo livello. Il Senegal? Hanno alcuni ottimi giocatori e hanno una grande struttura. Sono davvero impressionanti. Cisse ha fatto un lavoro fantastico. Sono stati molto sfortunati a non qualificarsi dal girone in Russia e questa volta l’hanno fatto meritatamente”. “Sappiamo esattamente le dimensioni del compito che ci attende domani”.

Foto: twitter Nazionale inglese