Southgate: “Abbiamo giocato bene, è stata la nostra migliore partita. I ragazzi hanno mostrato carattere”

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Svizzera.

Queste le sue parole: “Stasera abbiamo giocato molto bene, è stata la nostra miglior partita. Abbiamo causato tanti problemi ai nostri avversari, che sono difficili da pressare e contro cui è complicato difendere. Abbiamo rimontato ancora una volta, mostrando di avere quel carattere e quella resilienza necessari in questo tipo di competizioni: i tornei non si vincono solo giocando bene, ma servono anche tante altre caratteristiche. La nostra intenzione è quella di giocare con la palla, ma ci sono avversari che cercano di fermarti: siamo stati pressati sin dall’inizio ma ci siamo comportati benissimo. Al momento non siamo in grado di segnare tanti gol, ma nelle ultime tre partite abbiamo giocato contro difese a cinque. Siamo arrivati ancora in semifinale, ma non vogliamo fermarci qui”.

Su Saka: “Sapevamo di partire avvantaggiati in quella zona di campo grazie alla sua presenza. Siamo stati bravi ad insistere da quella parte”.

Sui calci di rigore: “Siamo stati crocifissi per quella sconfitta ai rigori contro l’Italia ad EURO 2020. In squadra abbiamo più di un rigorista abituale e altri giocatori che li sanno battere, ma anche un portiere che grazie ad una parata ci ha dato la possibilità di passare il turno”.

Su Kane: “Sta guidando la squadra in modo incredibile, affiancando tutti i nostri giovani. Ha avuto un crampo dopo una caduta e per questo motivo l’ho sostituito con Toney, che ci è tornato utile anche come rigorista”.

Foto: twitter Inghilterra