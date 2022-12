Southgate: “Abbiamo dominato la Francia, il futuro dell’Inghilterra sarà esaltante”

Dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo per mano della Francia, Gareth Southgate, ct della Nazionale inglese, ha parlato alla tv ufficiale della federazione dei Tre Leoni, tornando a parlare, proprio, della partita contro i transalpini: “Contro la Francia siamo andati sotto nel punteggio e giocavamo contro un’avversaria forte in contropiede. Senza dubbio qualche anno fa saremmo andati in grossa difficoltà in un match simile. Eppure abbiamo oltrepassato quel momento e abbiamo cominciato a dominare il gioco. Lo abbiamo fatto soprattutto nel secondo tempo”. Poi ha proseguito: “So come ci considera adesso il resto del mondo. Alla fine siamo stati eliminati, questo non si può nascondere e va accettato. Ma è anche vero che ormai siamo costantemente al top del calcio europeo e mondiale. E se siamo già arrivati a questo punto, considerando i margini di miglioramento che ha questa rosa, il futuro dell’Inghilterra sarà esaltante”.

Foto: Metro