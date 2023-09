Southgate: “Abbiamo creato poco. Il pareggio è buono, se non puoi vincere meglio non perdere”

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, è intervenuto ai microfoni di Channel 4 per analizzare il pareggio contro l’Ucraina, nella gara valida nel girone dell‘Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo controllato il gioco, ma non abbiamo costruito tante occasioni da gol. Quando succede ciò meglio prendere un punto, è importante per la qualificazione. Dopo il nostro gol abbiamo fatto bene, pensavamo di poterla vincere, ma non siamo riusciti a creare tanti pericoli. Se non puoi vincerla, meglio non perderla”.