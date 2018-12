Southampton, ribaltone in panchina: è ufficiale l’esonero di Hughes

Ribaltone in panchina in casa Southampton. Il club inglese ha infatti ufficializzato l’esonero del tecnico Mark Hughes, che lascia insieme agli assistenti Mark Bowen e Eddie Niedzwiecki. In pole per la sostituzione c’è Paulo Sousa, intanto la società ha fatto sapere di essere alla ricerca di un nuovo allenatore e che sarà Kelvin Davis a guidare i Saints contro il Tottenham mercoledì a Wembley nel turno infrasettimanale di Premier League.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes. Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 3, 2018

Foto: Daily Echo