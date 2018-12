Southampton, ecco Hasenhuttl: “Mi sento pronto e carico, la Premier un sogno”

Ralph Hasenhuttl, nuovo allenatore del Southampton, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita contro il Cardiff: “Sono pronto e carico oltre che molto orgoglioso della decisione presa dal club in merito al mio nuovo ruolo. E’ una grande sfida, ma anche il logico passo successivo nella mia carriera. L’obiettivo è far conoscere il mio nome in Premier League. Ho deciso di venire qui perché dopo il Lipsia sognavo di poter confrontarmi con un nuovo ambiente, un nuovo calcio e una nuova lingua. Ho avuto un incontro positivo con il presidente Krueger e poi la storia e la filosofia del club si sposano perfettamente con la mia. Il primo obiettivo di squadra è quello di allontanarsi dalla zona retrocessione il più velocemente possibile. Non ho timori, anche se il mio calcio si basa molto sugli allenamenti e noi, nei prossimi due mesi, dovremo giocare molte partite. Voglio spingere i miei giocatori fino ai propri limiti, sarà un duro lavoro per tutti. Voglio vedere fino a che punto riescono ad arrivare, è così che voglio arrivare fino a gennaio. La rosa? Siamo troppi e ho già espresso la mia idea al presidente”.

Foto: Southampton Twitter