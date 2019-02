Southampton, blindato il giovane Obafemi: è ufficiale il rinnovo fino al 2022

Il Southampton blinda Michael Obafemi. Il club inglese, attraverso i propri canali di comunicazione, ha infatti annunciato il rinnovo dell’attaccante classe 2000. Il gioiellino irlandese di origini nigeriane ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2022. “Sarò sempre grato al club per avere creduto in me, voglio dimostrare a tutti perché mi è stato rinnovato il contratto per tre anni e mezzo”, ha dichiarato Obafemi dopo il rinnovo con il Southamtpon.

#SaintsFC's @michaelobafemi_

explains the role of the club's senior players in his development, after signing a new deal at St Mary's: https://t.co/D3RJcfVsdi — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 21, 2019

Foto: Twitter ufficiale Southampton