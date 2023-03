Sousa: “Vogliamo avere un’identità chiara, Ochoa straordinario. Futuro? Penso solo alla salvezza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha così commentato il pareggio per 1-1 contro il Milan: “Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto con la pressione alta, infatti, due grandi opportunità come contro la Samp. A livello di organizzazione la squadra ha coperto gli spazi giusti, non riusciamo però contro questi avversari ad avere un grande minutaggio di possesso palla. Questo ci aiuterebbe a fare più gol perché in attacco abbiamo grandi giocatori”.

L’allenatore granata ha continuato poi sulla sua impronta che ha dato alla squadra: “Cerco sempre di partire dall’identità, che vogliamo avere contro tutti gli avversari. Vogliamo difendere ad alta intensità sia bassi che alti ma è difficile cambiare i comportamenti quando sono già acquisiti da un po’ di tempo. Cerchiamo di giocare sugli spazi stretti tramite il dialogo, proprio da questa situazione abbiamo fatto gol dando velocità sugli spazi liberi”. E su Ochoa: “Sousa ha parlato anche di Ochoa: “È un portiere molto veloce con una lettura straordinaria”.

Infine, sul suo futuro: “Sto solo pensando alla salvezza e per farlo dobbiamo giocare in un certo modo. La piazza e il direttore mi hanno fatto prendere questa decisione, per arrivare a fare qualcosa di importante nel calcio hai bisogno dei tifosi”.