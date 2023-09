Sousa sul mercato: “I nuovi hanno bisogno di tempo, sono arrivati calciatori che non sanno mezza parola d’italiano”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha così parlato del mercato appena concluso: “Non ho molta voglia di ripetermi rispetto a quanto detto. Nella conferenza precedente dissi che l’analisi arriverà dopo quella del direttore e aspetterò la conferenza di oggi per aggiungere qualcosa di mio. Il mercato ha avuto un impatto molto importante sulla squadra. I nuovi hanno bisogno di tempo per integrarsi, qualcuno vive in albergo senza famiglia e altri non dicono mezza parola d’italiano o di lingue che posso comprendere. Quindi devo lavorare anche su questo aspetto. Occorre pazienza, da parte di tutti. Sta a me integrarli il prima possibile, per loro è una nuova sfida e il processo acquisitivo sarà diverso da calciatore in calciatore. Cabral è l’unico che conosce già la serie A ed è quello forse più adatto ad ambientarsi con facilità. Anche il sistema di gioco che attuava la sua precedente squadra può essere d’aiuto, ma io non lo vedo solo come un esterno”.

