Sousa: “Non stiamo riuscendo a dare continuità al nostro gioco. Adli? Per me il nuovo Zidane”

La Salernitana perde contro l’Empoli per 1-0 e viene agganciata dai toscani in fondo alla classifica. A fine gara a Dazn interviene l’allenatore dei campani, Paulo Sousa. Ecco le sue parole:“La squadra è cresciuta a livello di costruzione, ma non basta. Abbiamo avuto spazio, ma siamo stati lenti, abbiamo concesso troppo all’avversario. Abbiamo cercato di dare continuità al nostro gioco, ma non ci siamo riusciti. Credo che abbiamo fatto tutti male in questa partita. Abbiamo fatto delle cose straordinarie, possiamo farle. L’aspetto mentale condiziona, la vittoria ti vincola, abbiamo migliorato tantissimo rispetto alla stagione scorsa, soprattutto in fase di costruzione. Dobbiamo continuare a credere, avere continuità. Noi sappiamo benissimo che all’interno del gruppo diverse cose possono incidere. Credo che dobbiamo essere più noi stessi, dobbiamo crederci, già sabato dobbiamo fare meglio”.

Infine, su Yacine Adli, oggi titolare con il Milan: “Noi ci vogliamo sempre molto bene, un ragazzo straordinario, super creativo. Un lavoratore esemplare, per me il nuovo Zinedine Zidane per le qualità tecniche. Ha bisogno di continuità”.

Foto: Screen Instagram Salernitana