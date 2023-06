Sousa: “Per continuare il progetto bisogna mantenere i migliori giocatori”

Tempo di conferenza stampa della vigilia anche per Paulo Sousa, allenatore della Salernitana. I campani affronteranno la Cremonese, il tecnico portoghese ha fatto il punto sulla sua rosa: “Per avere successo dobbiamo mantenere tutti i calciatori che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi. Su questo non c’è proprio da discutere. Io ho trasmesso le mie idee in funzione dell’attualità del club e delle prospettive. Ciò detto, l’investimento in ottica mercato tocca al presidente e al direttore che conosce bene quello che bisogna fare. In linea generale ho espresso questi concetti quando ho incontrato a cena il presidente, l’amministratore e il ds. La stabilità del successo deriva dal mantenimento di tutti i giocatori competitivi”. Dubbi su chi sarà il titolare tra i pali, scelta tra Ochoa e Fiorillo: “Fiorillo è un ragazzo che lavora bene, che è sempre presente, che aiuta la squadra a crescere anche a costo di prendere pallonate in faccia. Meritava una vetrina davanti al nostro pubblico, meritava 90 minuti e non la passerella di cinque. Tra l’altro ho avuto conferma che posso contare su di lui in qualunque momento. Domani però non ci sarà perché ha avuto un piccolo infortunio”.

Foto: Instagram Salernitana