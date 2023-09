Sousa: “Mi sento ancora più capitano di questa nave”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, dopo la sconfitta contro l’Inter è intervenuto al microfono di DAZN: “Quanto mi sento ancora capitano di questa nave? Molto di più di quando sono arrivato. E’ una nave che ha bisogno di motivazioni, di consapevolezza. Io ho una consapevolezza chiara: la squadra lavora bene e ha voglia di migliorarsi. Stiamo cercando di introdurre i nuovi giocatori. Sappiamo l’importanza di Dia, di Candreva e Coulibaly. Contro l’Inter, che lotta per vincere tutte le competizioni, siamo stati molto bravi sia a livello strategico che a livello di gioco. Siamo stati sempre in crescita, abbiamo creato ma rispetto all’anno scorso l’efficacia è cambiata. L’anno scorso eravamo la seconda squadra per efficacia, quest’anno probabilmente l’ultima. Non siamo efficaci, ma la squadra c’è e con l’integrazione di questi giocatori che ora ci sono crescerà”.

Foto: Screen Instagram Salernitana