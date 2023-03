Sousa: “Mazzocchi e Dia possono partire dall’inizio, in porta c’è Ochoa. Stankovic sta facendo bene”

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida salvezza contro la Sampdoria: “Che si giochi in casa o fuori voglio la stessa mentalità, non deve mai mancare la gioia di giocare. Il sistema di gioco è relativo, è la testa a fare la differenza. Voglio una Salernitana coraggiosa e propositiva”.

Su Mazzocchi e Dia: “Pasquale può giocare sia a destra, sia a sinistra. Lui è un calciatore da Nazionale, che crossa benissimo e che in fase offensiva può fare la differenza. Deve solo trovare la condizione fisica, ma parliamo di un giocatore importante per la Salernitana. E’ possibile che parta dall’inizio. Stesso discorso per Dia, un attaccante che ha fatto tanti gol e che finalmente ha svolto l’intera settimana di allenamento con noi. Sta capendo quali debbano essere i movimenti in campo. In porta gioca Ochoa. Anche perché Sepe non si è allenato per tutta la settimana e non sarà convocato”.

Su Stankovic: “Sta lavorando veramente bene, per tener testa a questa Sampdoria dovremo approcciarci con la stessa mentalità. Io lo chiamo spirito di sopravvivenza. E’ un avversario che gioca con grande intensità, che non molla mai. Nelle ultime sette partite non hanno mai perso con più di un gol di scarto, questo significa che restano in gara dal primo al novantacinquesimo”.

Su Astori: “Uno di quei drammi che ci fa capire che bisogna vivere bene. Perché il tempo è poco. Qualcuno pensa che siamo eterni, invece siamo di passaggio. Ricordo che tutti iniziarono a correre avanti e indietro quando arrivò la notizia terribile”.

