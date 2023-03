Sousa: “L’occasione sbagliata da Candreva pesa tanto. Non possiamo essere speculativi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria: “L’occasione sbagliata da Candreva pesa tanto. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra forte come la Sampdoria. Siamo stati bravi nei duelli difensivi ma abbiamo perso quelli offensivi. Ho provato a aggiungere un centrocampista per avere più qualità di gioco. Quando sono arrivato sapevo che avremmo attraversato momenti difficili e oggi è stato uno di quelli”.

Poi ha proseguito: “La squadra futura è avere un’identità chiara. Non possiamo essere speculativi, abbassare il blocco e lasciar circolare gli avversari. Dobbiamo pressare di più perchè questa è la nostra idea. Dia e Mazzocchi sono giocatori importanti ma sono ancora alla ricerca della miglior condizione”.

Foto: Instagram Salernitana