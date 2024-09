Sousa: “L’infortunio ha cambiato la carriera di Chiesa, ma a Liverpool farà la differenza”

Nella lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, mister Paulo Sousa ha commentato anche il nuovo corso della Juventus e l’addio di Federico Chiesa: “Thiago Motta ha reciso il filo col passato. Ha le sue idee e le porta avanti in ogni caso. Anche i bianconeri lotteranno per lo scudetto con i nerazzurri fino alla fine, sarà un testa a testa”.

Sulla cessione di Chiesa: “La vedo in linea con la rottura di cui parlavo prima. A Federico voglio bene, ci ho creduto quando non giocava neanche in Primavera e l’ho portato in ritiro a 18 anni, facendolo giocare subito contro la Juve alla prima giornata. L’infortunio di qualche anno fa gli ha cambiato la carriera, ma a Liverpool farà la differenza vera. Ha un talento incredibile”.

Foto: sito liverpool