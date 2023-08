Sousa in conferenza: “Dia sta crescendo. I nuovi hanno bisogno di sostegno”

Domani alle 18.30 Salernitana e Udinese si affrontano all’Archi nel penultimo match della seconda giornata di Serie A. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico granata Paulo Sousa:

“Alla fine del mercato penserò eventualmente ad altri moduli rispetto a chi avrò a disposizione. Le caratteristiche di Jovane possono aiutarci a cambiare. Anche durante la scorsa stagione in due o tre partite, soprattutto nel secondo tempo e nella fase di non possesso abbiamo preso anche questa decisione con buoni risultati. Purtroppo i nuovi arrivati non sono arrivati in tempo per integrarsi sulle nostre dinamiche e nell’esigenza di quello che è un campionato completamente diverso da quello che erano abituati a fare. Bisogna incrementare la velocità dell’analisi, del gioco e dell’esecuzione, oltre che della mobilità spaziale. Anche se sono meno preparati di chi è stato ceduto hanno potenziale e non so di quanto tempo avremo bisogno per integrarli in squadra però tocca a me e al mio staff lavorare al meglio per metterli in condizione di aiutare la squadra. Martegani nasce trequartista, abbiamo esigenze anche diverse oggi però. Il contesto nostro è diverso da quello argentino, non solo in termini competitivi degli avversari ma anche dei compagni che ragionano in modo diverso. Deve adattarsi, è tecnico, sa uscire dalla pressione, deve integrarsi. La cosa positiva è che i giocatori dell’anno scorso hanno fatto un lavoro straordinario perché credono nei processi e questo riduce il tempo di adattamento dei nuovi ma dipenderà molto dai singoli. Sia Martegani che Legowski hanno chances di giocare dall’inizio. Voglio trasferire un messaggio ai tifosi: bisogna avere pazienza, i nuovi hanno bisogno del sostegno della gente, integrare dinamiche diverse in cui sono subito valutati nei minuti che fanno. L’equilibrio emozionale per un giocatore è importante. Bradaric? Ha fatto diversi giorni senza allenarsi, oggi ha fatto tutto l’allenamento ed è pronto per darci una mano. Ikwuemesi? Vale il discorso fatto per gli altri, i nuovi sono indietro ma potrà darci una mano. Pirola sta crescendo tantissimo, crescerà ancora di più. A livello di costruzione, anche se qualche volte potrebbe essere più veloce, Fazio è molto valido. A Roma abbiamo affrontato una squadra che chiudeva il nostro corridoio destro dando più spazio sul centro sinistra e Federico è stato bravo. Tutti i difensori possono giocare insieme in qualsiasi posizione. Dia? Ogni settimana migliora, sta crescendo, non è ancora al suo livello ma resta il migliore che abbiamo. Già a Roma sul breve l’ho visto molto più brillante e con capacità di poter avere più minuti a un certo ritmo”.

Foto: Instagram Salernitana