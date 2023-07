Sousa: “Ho avuto colloqui con altre società, ma ho scelto io di restare a Salerno”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha così parlato dei colloqui avuti con altre società nel corso del mese di giugno: “Alcuni giornalisti hanno seminato odio nei miei confronti, per il rapporto che c’era tra di noi mi aspettavo un comportamento diverso. Parto dall’inizio. Quando ho firmato per la Salernitana ho accettato tutte le condizioni, mi avevano chiesto di mantenere la serie A. Poi toccava alla proprietà decidere se depositare il rinnovo biennale o interrompere il rapporto lavorativo, entro il 10 giugno hanno esercitato questo diritto di opzione e non ho mai avuto dubbi su quello che potevamo fare insieme. Non a caso ho lavorato insieme a loro per il ritiro, per l’allestimento di una rosa competitiva, per l’organizzazione delle amichevoli. La mia finestra personale mi consentiva di parlare con altri club eventualmente interessati. E questo è successo. Ho parlato con tre società italiane, due francesi e il mio agente ha avuto contatti con l’Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar ma ho scelto io di restare a Salerno perchè credo nel progetto della Salernitana e nella preparazione importante del nostro direttore sportivo. Ho scelto di rimanere qui perchè quello che ho vissuto nei mesi precedenti con i calciatori, con lo staff, con l’amministrazione, con il presidente e con la città è stato bellissimo e sono cose difficili da trovare. Se vado nel mio passato è difficile ritrovare questo insieme di cose che mi hanno permesso di lavorare al meglio. Ho voglia di restare qua, sono felicissimo di essere l’allenatore della Salernitana. Credo che questa società ha bisogno di crescere giorno dopo giorno a livello professionale. Ogni componente è importante e incide: i giornalisti, il pubblico, tutto ciò che ruota attorno alla società. E tocca anche a voi veicolare messaggi giusti. Noi vogliamo competere alla pari con tutti pur sapendo che ci sono avversari più avanti di noi”.

Foto: Screen Instagram Salernitana