Sousa: “E’ talmente evidente cosa manca a questa squadra sul mercato. Non c’è bisogno che aggiunga altro”

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, anche dopo la gara di Coppa Italia vinta con la Ternana si sfoga sul calciomercato e su alcuni tasselli mancanti al puzzle che ha in mente.

Queste le sue parole: “E’ talmente ovvio ciò che serve a questa squadra che non mi va nemmeno di parlarne, L’inserimento di Dia un messaggio? Lui è reduce da un infortunio e c’è il rischio di una lesione muscolare, quindi abbiamo deciso di procedere con cautela. Partenza e arresti possono essere pericolosi per chi ha avuto il suo problema. Ha lavorato a secco e lo ha fatto bene, in questa settimana si è aggregato bene e volevo dare continuità a questo momento di crescita. L’anno scorso è stato determinante, sappiamo che è fondamentale per la Salernitana. Per questo dobbiamo prendere le migliori decisioni. Sia sull’allenamento, sia sull’integrazione competitiva”.

Foto: Instagram Paulo Sousa