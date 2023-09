Sousa: “Dia? L’ho visto stamattina, mi ha dato sempre tutto e mi aspetto lo stesso da qui in avanti”

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa si è espresso così in conferenza stampa, commentando il caso Dia e presentando il match con il Torino: “Dia? L’ho visto questa mattina, poi è andato a fare un po’ di visite mediche. A breve il dottore vi aggiornerà. Io so che è un ragazzo che mi ha dato sempre tutto e che ha sempre fatto il massimo per la Salernitana e per la tifoseria. Mi aspetto la stessa cosa da qui in avanti, da lui e da tutti i tesserati. Poi se ci sono situazioni interne differenti è giusto ne parlino i diretti interessati. Io faccio l’allenatore e ho visto il suo comportamento nelle gare precedenti, mi è sempre piaciuto. Apro una parentesi. Dia è un giocatore importante, che fa la differenza. Tutte le squadre che lottano per qualcosa hanno un centravanti di riferimento che alza il livello, non a caso sono quelli che guadagnano di più. Quanto alla sosta, io lavoro soprattutto sul piano dell’integrazione. Abbiamo svolto delle sedute mirate, basate sulla forma fisica e sul senso della posizione in riferimento alle nostre dinamiche e strategie. La visita di Iervolino? La sua vicinanza fa bene a noi, e tanto, ma anche a lui. In questo modo può conoscere meglio le dinamiche di un club e le caratteristiche delle persone che lavorano per lui e per la Salernitana. E’ un concetto che gli ribadisco sempre. La sua presenza ci stimola, stiamo cercando di seminare quotidianamente un messaggio di positività e l’unione ci rende forti. Soprattutto una società giovane, che rappresenta una squadra che ha 104 anni ma ne ha fatti solo 5 in A, deve seminare tanto. Occorre avere continuità ed essere competitivi al massimo, garantendoci la salvezza. La compattezza tra le componenti fa la differenza, anche se ci sono divergenze. I ragazzi sono stati super felici di vederlo“.

Foto: Instagram Salernitana