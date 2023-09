Sousa: “Dia è un giocatore determinante per noi, ma dobbiamo far bene anche senza”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn prima della gara con l‘Empoli e sul ritorno di Dia in panchina.

Queste le sue parole: “Dia è sempre stato molto determinante. Sappiamo anche che mancherà per un periodo di tempo per via della Coppa d’Africa, quindi credo che la squadra debba sopperire a questa assenza sperando sempre nell’aiuto di Dia come fatto la scorsa stagione. Dia manca in campo dal 28 agosto, giorno della rete contro l’Udinese. Oggi ritorna a disposizione, ma partirà inizialmente dalla panchina. Dubbi, però, sul suo futuro. Resterà fino a giugno, fino a gennaio? C’è anche l’incognita Coppa D’Africa, come detto dallo stesso tecnico dei campani”.

Foto: twitter Salernitana