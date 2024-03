Souness: “Pogba un pigro, ha sprecato la sua carriera”

Durante l’intervista concessa al Daily Mail, Graeme Souness non è mai stato “tenero” con Paul Pogba. L’ex calciatore e allenatore scozzese ha così parlato del centrocampista francese: “Per me non c’è mai stato alcun dubbio sulle capacità di Pogba: ho visto in lui un giocatore dalle grandi capacità tecniche e dal grande fisico, che aveva il potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti che il nostro sport abbia mai conosciuto. Sono state la sua mancanza di continuità e il basso livello di impegno a frustrarmi sempre. Un pigro. Un giocatore con il suo talento avrebbe dovuto assicurarsi di essere ricordato come uno dei migliori giocatori al mondo, anche dopo il ritiro. Invece lui ha sprecato la sua carriera: dopo aver vinto il Mondiale con la Francia in Russia nel 2018, si è lasciato andare e non ha mai investito del tutto nella causa del gioco di squadra”.

Foto: Twitter Juventus