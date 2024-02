Souloukou, CEO Roma: “I Friedkin vogliono restare per far crescere ancora di più il club”

Lina Souloukou, amministratrice delegata della Roma, è intervenuta da remoto nel corso di ‘Business of Football Live’ , evento in programma nelle giornate di ieri e oggi a Londra. Queste, in particolare, le sue dichiarazioni sulle intenzioni per il futuro dei Friedkin, i proprietari del club: “Prima di parlare dell’Arabia Saudita ci tengo a chiarire che ci sono state delle indiscrezioni su una cessione della società che non hanno nessuna base. La Roma è della famiglia Friedkin che ha un grande impegno e visione per il futuro del club e vogliono restare per far crescere ancora di più il club. Volevo chiarire questo prima di parlare della Saudi.”

Foto: Friedkincom