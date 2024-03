Souloukou (CEO Roma): “I Friedkin sono qui per restare. Uno stadio di proprietà sarebbe importante. No alla Superlega”

Intervistata dal Financial Times, Lina Souloukou, CEO della AS Roma, ha parlato del rapporto tra i proprietari americani e la società giallorossa, spiegando anche i progetti futuri del club.

Queste le sue parole: “La famiglia Friedkin è qui per restare, per loro la Roma non è solo business. Sono veramente fedeli al loro impegno verso i tifosi e sono sempre stati molto rispettosi della storia del club. La famiglia Friedkin si considera custode di un’istituzione amata dai tifosi, e vuole renderla sostenibile e più forte. Stadio? Stiamo lavorando molto a stretto contatto con il Comune e altri soggetti interessati”.

Sullo stadio di proprietà: “Proprio su questo tema si sofferma in più passaggi Souloukou al FT: È davvero importante avere uno stadio che sia la casa dei tifosi. Quanto la Roma significhi nella loro vita quotidiana è qualcosa che si sente solo quando si vive in questa grande città”.

Sulla Superlega: “Siamo aperti a riforme e inclusività, ma sempre all’interno delle strutture tradizionali del calcio europeo. No assoluto alla Superlega”.

Foto: sito Roma