Soulé: “Vittoria importantissima. Ora subito testa alla gara di Verona”

Matias Soulè, stella del Frosinone, ha parlato a Dazn dopo il successo contro il Cagliari della gara delle 12.30.

Queste le sue parole: “Ho avuto un crampo al polpaccio, ma niente di che. Siamo contenti, ci serviva molto questa vittoria e dobbiamo continuare su questa strada. Con questa vittoria, la testa deve tornare quella di prima”.

Cosa vi siete detti con Mazzitelli sulla punizione? “La palla era molto vicino alla porta, volevamo fare tocco e tiro. Abbiamo visto che la barriera era lontana, abbiamo fatto così ed è andata bene”.

Ormai sei un leader di questa squadra? “Provo a trasmettere anche per i miei compagni. Mi hanno dato fiducia, spero di aiutare sempre la squadra e ringraziamo i tifosi che ci accompagnano anche in trasferta”.

Quanto sono importanti questi tre punti? “Importantissimi. Ora abbiamo il Verona, dobbiamo fare la prima vittoria in trasferta. Speriamo di giocare così, dopo il primo gol non abbiamo mollato come in altre partite”.

Foto: Instagram Serie A