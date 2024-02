Soulé su rigore risponde a Giroud: 1-1 tra Frosinone e Milan all’intervallo

Frosinone e Milan vanno all’intervallo sull’1-1. Vantaggio rossonero al 16’: Soulé perde un pallone e così può involarsi Leao che dalla sinistra assiste Giroud per un colpo di testa imprendibile per Turati. Immediata la reazione del Frosinone che al 21’ impegna Maignan con un tiro dalla lunga distanza. Un minuto dopo rigore per i ciociari – confermato dal VAR – per un braccio largo di Leao su cross dalla destra di Gelli, al 24’ la perfetta trasformazione di Soulé. La partita resta abbastanza aperta con il Frosinone con non disdegna a pungere, mentre il Milan non riesce a rendersi davvero pericoloso dalle parti di Turati.

Foto: sito ufficiale Frosinone