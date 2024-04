Soulé su rigore e Brescianini, Frosinone avanti 2-0 sulla Salernitana all’intervallo

Il Frosinone conduce per 2-0 sulla Salernitana al termina della prima frazione di gioco. Il primo squillo della gara è dei padroni di casa e porta la firma di Soulé che sfiora il palo dopo un assolo personale all’interno dell’area di rigore degli uomini di Colantuono. La gara si sblocca al 10′: Sambia cintura Valeri e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Soulé che spiazza Costil e porta avanti il Frosinone. Al 25′ arriva anche il raddoppio gialloblu: azione di contropiede per i ciociari, che sono ripartiti con Cheddira, bravo a servire Valeri a sinistra. Palla filtrante dell’esterno per Brescianini, che ha stoppato il pallone battendo poi con il destro Costil.

Foto: instagram serie A