Soulé: “Sento sempre più la fiducia di tutti. Juventus? Sogno di tornare”

Matias Soulé, attaccante del Frosinone a segno nell’1-1 casalingo contro la Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita: “Il mister è entrato negli spogliatoi dicendo che siccome ho fatto il primo gol devo pagare la cena. Se vuole facciamo una grigliata a casa (ride, ndr) c’è anche mio papà che cucina. Qui mi trovo molto bene e ogni giorno che passa sento sempre più la fiducia di tutti. Sono contento, aspettavo questo gol, venivo da due pali…Lo dedico a mia nonna che non c’è. Le piaceva molto il calcio, veniva sempre a vedermi in Argentina. È per lei e per tutta la mia famiglia… Mi manca tanto, gioco per lei e loro”.

Poi ha proseguito rivelando un retroscena che riguarda Mattia Perin, suo ex compagno alla Juve: “Vi racconto questa, ieri sera ero a fare fisioterapia e mi ha chiamato Perin dicendomi che avrei fatto gol. Mi ha subito mandato uno sticker con un cuore…. Se sogno un ritorno alla Juventus? Certo, vorrei tornare (alla Juventus, ndr) ma devo ringraziare tutti qua per la fiducia. Vorrei avere più spazio in futuro e magari anche la nazionale maggiore dell’Argentina…”.

Foto: Instagram Soule