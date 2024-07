Soulé saluta la Juventus: “Grazie mille per tuti questi anni. Non vi dimenticherò mai”

Matias Soulé si accinge a diventare un nuovo giocatore della Roma. L’argentino è sbarcato ieri sera a Fiumicino tra un’ala di entusiasmo dei tifosi e a breve firmerà il contratto con i giallorossi.

Prima delle ufficialità, è arrivato il saluto sui social alla Juventus: “Grazie cara Juventus per tutti questi anni insieme, ho cresciuto come persona e soprattutto come uomo. Grazie a tutti i tifosi e tutte le persone che laborano nel club che mi hanno sempre trattato bene dal primo giorno. Non vi dimenticherò mai. Muchas gracias”.

Foto: twitter Juventus